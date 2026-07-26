Daha önce yayımlanan ilanda açık ihale usulüyle 6 personel alımı yapacağını duyuran öğretmenevi, bu kez de açık ihale usulüyle 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 5 temizlik elemanı ve 1 gıda mühendisi olmak üzere toplam 12 personel için hizmet alımı gerçekleştirecek.

Yayımlanan ilanda, “2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 5 temizlik elemanı ve 1 gıda mühendisi çalıştırılması hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

İhale kapsamında alınacak personelin işe başlama tarihi 14 Eylül 2026, işin bitiş tarihi ise 25 Haziran 2027 olarak açıklandı.

İHALE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi,

-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgeleri ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Personel alımı ihalesi, 12 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.30'da, Özalp Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.