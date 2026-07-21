TCDD, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 132 daimi makinist işçisi alacak. Alım kapsamında Van Lojistik Müdürlüğü bünyesinde 3 makinist istihdam edilecek.

Adaylar, 2024 KPSS puanına göre sıralanacak ve sözlü sınavın ardından başarı durumuna göre işe alınacak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

-1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

-1 adet öğrenim belgesi (diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi),

-1 adet askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge),

-T.C. kimlik numarasının yer aldığı adli sicil kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devlet üzerinden alınabilecek. Adli sicil kaydı bulunan adaylardan, ilgili mahkeme kararı da istenecektir.),

-TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak İş Talep Bilgi Formu,

-Tren makinisti ehliyeti,

-20 Eylül 2024 tarihli KPSS sonuç belgesi.