TCDD, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 132 daimi makinist işçisi alacak. Alım kapsamında Van Lojistik Müdürlüğü bünyesinde 3 makinist istihdam edilecek.
Adaylar, 2024 KPSS puanına göre sıralanacak ve sözlü sınavın ardından başarı durumuna göre işe alınacak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
-1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
-1 adet öğrenim belgesi (diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi),
-1 adet askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge),
-T.C. kimlik numarasının yer aldığı adli sicil kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devlet üzerinden alınabilecek. Adli sicil kaydı bulunan adaylardan, ilgili mahkeme kararı da istenecektir.),
-TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak İş Talep Bilgi Formu,
-Tren makinisti ehliyeti,
-20 Eylül 2024 tarihli KPSS sonuç belgesi.