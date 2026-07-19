2026 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), raporunda yer alan verilere göre Türkiye genelinde Haziran ayında 129 bin 979 konut satışı gerçekleşirken, Van'da bu sayı 957 olarak kaydedildi. Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk altı ayında ise Türkiye genelinde 699 bin 516, Van'da ise 5 bin 171 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979'a yükselirken, yılın ilk altı ayındaki toplam konut satışı 699 bin 516 olarak kaydedildi. Aynı dönemde ipotekli satışlarda yüzde 72,1'lik artış yaşanırken, yabancılara ve iş yerlerine yapılan satışlar da yükseliş gösterdi.

VAN’IN KONUT SATIŞ VERİLERİ;

2026 yılının ilk yarısında Van'da ise toplam 5 bin 171 konut satıldı; geçen yılın aynı döneminde ise 4 bin 403 konut satışı gerçekleşmişti. Böylece Van’da yılın ilk altı ayındaki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre 768 adet artarken, artış oranı yüzde 17,4 olarak kaydedildi.

Ocak ayında Van'da 831 konut satılırken, geçen yılın aynı ayında 721 konut satılmıştı. Buna göre satışlar 110 adet artarken, artış oranı yüzde 15,3 oldu. Şubat ayında 951 konut satışı gerçekleşti, 2025 yılının Şubat ayında ise 722 konut satılmıştı. Satışlar 229 adet artarken, artış oranı yüzde 31,7 olarak hesaplandı. Mart ayında 804 konut satıldı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 703 konut satılmıştı ve böylece satışlar 101 adet ve yüzde 14,4 arttı.

Nisan ayında 832 konut satışı gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayında bu sayı 766 olmuştu. Satışlar 66 adet artış gösterdi ve artış oranı yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Mayıs ayında 796 konut satıldı, 2025 yılının Mayıs ayında 779 konut satışı yapılmıştı. Böylece satışlar 17 adet artarken, artış oranı yüzde 2,2 ile yılın ilk yarısındaki en düşük artış oldu. Haziran ayında ise 957 konut satıldı, geçen yılın Haziran ayında 712 konut satılmıştı. Satışlar 245 adet artarken, artış oranı yüzde 34,4 ile ilk altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

2026 yılının ilk yarısında aylık bazda en fazla konut satışı 957 adetle Haziran ayında gerçekleşti. Haziran'ı 951 konutla Şubat, 832 konutla Nisan, 831 konutla Ocak, 804 konutla Mart ve 796 konutla Mayıs izledi. Geçen yılın aynı döneminde ise en yüksek aylık satış 779 konutla Mayıs ayında kaydedilmişti. İlk altı aylık verilerde, 2026'nın tüm aylarında konut satışları 2025'in aynı aylarına göre artış gösterirken, en yüksek artış Haziran ayında yüzde 34,4, en düşük artış ise Mayıs ayında yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.