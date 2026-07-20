Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eski Camii Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yeni TOKİ altında meydana gelen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eski Camii Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarın ardından itfaiye ekipleri saat 10.53'te olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı.

Yangına 2 itfaiye aracı ile 2 su tankeriyle müdahale ederken, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın saat 11.45'te tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangında can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.