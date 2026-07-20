İki gün sürecek çalıştayda Van Gölü'nün geleceği bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Gelecek İçin Van Gölü Havzası – Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı” Van'da başladı.

20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde, Van Gölü Havzası 2026 Durum Raporu katılımcılarla paylaşıldı.

Van'da bir otelde düzenlenen açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 23. Dönem Van Milletvekili Gülşen Orhan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Valisi Ozan Balcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

SAMED AĞIRBAŞ, “VAN GÖLÜ TARİHİNDEKİ EN KAPSAMLI ÇALIŞTAYLARDAN BİRİ”

Çalıştayın açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü'nün korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Ağırbaş, “2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin talimatlarıyla başlayan çalışmalar bugün farklı bir noktaya geldi. Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde faaliyet yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı Van Gölü tarihindeki en kapsamlı çalıştaylardan biridir.

Salonda 14 farklı bakanlıktan temsilciler bulunuyor. Valiliklerimiz, üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarla ortak hedefimiz Van Gölü'nü gelecek nesillere aktarmaktır.” dedi.

İki gün sürecek çalıştay kapsamında Van Gölü Havzası'nın çevresel, ekonomik ve sosyal yapısı farklı oturumlarda değerlendirilecek. Program sonunda hazırlanacak raporun, Van Gölü Havzası 2050 vizyonu çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.

