Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, Van’da yılın ilk yarısında İŞKUR aracılığıyla toplam 4 bin 343 kişi istihdama kazandırıldı.

İŞKUR 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde kamuda 9 bin 63 kişi işe yerleştirildi. Aynı dönemde özel sektörde İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırılan kişi sayısı 714 bin 345 olarak kaydedildi. Böylece yılın ilk altı ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 723 bin 408’e ulaştı.

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 273 bin 522 kadın işe yerleştirildi. Aynı dönemde kurum aracılığıyla 15-24 yaş grubunda bulunan 222 bin 929 genç istihdama katıldı. Verilerde ayrıca engelli bireylerden 23 bin 660 kişinin işe yerleştirildiği, yükseköğrenim mezunlarından ise 135 bin 614 kişinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olduğu bildirildi.

VAN VERİLERİ

Van’da ise 2026 yılının ilk yarısında İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 4 bin 343, kamuda ise 4 kişi işe yerleştirildi. Böylece kentte toplam 4 bin 347 kişi istihdama kazandırıldı. İşe yerleştirilen kadın sayısı bin 583 olurken, kamuda kadın istihdamı gerçekleşmedi.

İŞKUR verilerine göre aynı dönemde Van’da 15-24 yaş grubunda bulunan bin 758 genç iş sahibi oldu. Ayrıca 67 engelli birey ile 626 yükseköğrenim mezunu da işe yerleştirildi. Yükseköğrenim mezunlarının 625’i özel sektörde, 1’i ise kamu kurumlarında istihdam edildi.