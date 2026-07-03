KOSGEB, Van dahil 15 ilde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. KOSGEB tarafından yayımlanan ilanda, “Kurumumuz taşra teşkilatında idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B Grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı -veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 15 adet Destek Elemanı (Hizmetli) alımı yapılacaktır.” denildi.

Yayımlanan ilana göre Van, Ağrı, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla ve Şanlıurfa illerinde toplam 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak alım kapsamında Van'da 1 kişi istihdam edilecek.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Ortaöğretim 2024 KPSS (B Grubu) P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

-Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

-Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

-İlanın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

-Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl süreyle kesintisiz çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Bu süreden önce mazerete dayalı (sağlık, eş durumu vb.) yer değiştirme/tayin talebinde bulunulamayacağına dair husus, imzalanacak İdari Hizmet Sözleşmesi'nde taahhüt altına alınacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular 6 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim sayfası üzerinden ulaşılabilir.