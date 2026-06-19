Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı yapacak. Ülke genelinde toplam 190 sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtilirken, Van’da ise toplam 3 kişinin işe alınacağı bildirildi. Alımlar kapsamında avukat, elektrik-elektronik mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve harita mühendisi kadrolarında toplam 190 personel istihdam edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak avukat ve mühendis alımı yapılacaktır.” denildi.

2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 40 avukat, 42 elektrik-elektronik mühendisi, 54 inşaat mühendisi, 52 makine mühendisi ve 2 harita mühendisi alımı yapılacak.

VAN’A AYRILAN KADROLAR BELLİ OLDU

Duyuruya göre Van’da; 1 avukat, 1 elektrik-elektronik mühendisi ve 1 makine mühendisi alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak;

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

-2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

-Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla, son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olması,

-Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurularda ayrıca pozisyona göre özel şartların da aranacağı belirtildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 22 Haziran Pazartesi günü saat 00.00 ile 26 Haziran 2026 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.