Van’da özel sektör bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Kent genelinde hangi mesleklerde personel alımı yapılacağı İş-Kur’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Van’da özel sektörde 151 açık iş pozisyonu bulunuyor. Özel sektörde istihdam edilmek üzere alınacağı belirtilen personellere ilişkin ilanlar İŞKUR sayfası üzerinden yayınlanırken, ilgililerin başvuru yapma şekli ve aranan şartlar da yine ilanlarda yer buldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kent genelinde faaliyet gösteren özel sektör firmalarında görevlendirilmek üzere toplam 151 açık iş pozisyonu için personel alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru yöntemlerine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. Farklı eğitim düzeyi ve meslek gruplarına hitap eden ilanlar, ilgilenenlerin dikkatine sunuldu.

HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan ilanlara göre Van genelinde şu mesleklerde personel alımı gerçekleştirilecek;

Marangoz, giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı, kamyon şoförü, ekskavatör operatörü, konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), aşçı, kasiyer, çelik kaynakçısı, terzi, akaryakıt satış elemanı, okul servis şoförü, temizlik görevlisi, evde yardımcı personel, kimyager, kahve ve kakao hazırlayıcısı, danışma memuru, kurye, vinç operatörü, oto yıkama elemanı, sekreter, paketleme işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, fırıncı, elektrik teknisyeni, depo görevlisi, ön muhasebeci, garson, şeker imal işçisi, kalite kontrolcü, oto bakım onarımcısı, kaporta tamircisi, iş makineleri tamircisi, overlokçu, İngilizce öğretmeni, bilişim teknolojileri (bilgisayar) öğretmeni.

İlgilenenlerin, belirtilen süre içerisinde ilgili firmaya başvuru yapması gerekiyor.