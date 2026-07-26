Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vanspor FK, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı-siyahlı ekip, forvet ve kanat mevkilerinde görev yapabilen profesyonel futbolcu Richairo Juliano Zivkovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bi xêr hatî • Hoş geldin • Welcome" ifadeleriyle karşılanan Zivkovic'in resmi olarak Vanspor kadrosuna katıldığı belirtilirken, transferin hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Richairo Juliano Zivkovic'in, yeni sezonda Vanspor'un gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar da transfer haberinin ardından sosyal medyada yeni futbolcularına "hoş geldin" mesajları paylaştı.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Vanspor FK, önümüzdeki günlerde diğer transferlerini de duyuracak.