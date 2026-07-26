Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Veysel Sapan, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kendisine kulüp bulmasının istendiğini açıkladı. Transfer görüşmeleri yapabilmek için 15 Ağustos'a kadar izin alan Sapan, kamp çalışmalarından ayrıldığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler'de oynayan kaleci Veysel Sapan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kendisine kulüp bulmasının istendiğini belirtti. Sapan, açıklamasında, “Değerli Amedspor taraftarları, bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, kendime kulüp bulmam yönündeki talep tarafıma iletildi. Bu kapsamda, 15 Ağustos tarihine kadar transfer görüşmeleri yapabilmem adına izin talebinde bulundum ve kamp çalışmalarından ayrıldım. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum” ifadelerini kullandı.