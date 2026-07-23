Hakkari'de son yıllarda hızla gelişen dağcılık ve doğa turizmine dikkat çeken Ertunç, yaşanan acı olayın tüm dağcılık camiasını derinden etkilediğini söyledi. Hakkari'nin son dönemde dağcılık ve doğa sporları açısından büyük ilgi gördüğünü belirten Ertunç, bölgenin Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ertunç, "Hakkari'de bu son dönemlerde dağcılık ve doğa sporları turizmi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu durum ilimiz için büyük bir kazanımdır. Ancak Ağrı Dağı'nda olduğu gibi Hakkari'de de üzücü bir olay yaşandı" dedi.

Dağcılık camiasının hiçbir zaman doğayı suçlamadığını dile getiren Ertunç, yaşanan kazalarda hatanın çoğu zaman insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Ertunç, "Biz dağcılık camiasında hiçbir zaman doğayı suçlamıyoruz. Suçu önce kendimizde arıyoruz. Bazen doğayla inatlaşıyoruz. Oysa dağcılıkta tedbir, bilgi ve tecrübe her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

Dağcılık faaliyetlerinde yerel rehberlerin önemine vurgu yapan Ertunç, bölgeyi tanıyan rehberlerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ertunç, "Dağcılık faaliyetlerinde mutlaka yerel rehber bulundurulmalıdır. Hakkari'de ya da başka bir bölgede doğa hırçın değildir. Önemli olan doğayı doğru okumaktır. Hakkari'deki rehberler her konuda destek vermeye hazırdır. Ayrıca yöre insanı da misafirperverdir ve doğaseverlere yardımcı olacaktır. Tüm doğaseverleri Hakkari'ye bekliyoruz" diye konuştu.

Cilo Dağları'nda yaşamını yitiren dağcı Yüksel Işık'ın kendileri için çok değerli bir isim olduğunu ifade eden Ertunç, kurtarma çalışmaları sırasında tespit edilen eksikliklere de değindi. Ertunç, "Yüksel Işık çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve eniştemizdi. Maalesef kurtarma çalışmaları sırasında gördük ki teknik malzeme yanlış kullanılmıştı. Bu hata onun hayatına mal oldu" dedi.

Deneyimli sporcuların dahi hata yapabileceğini belirten Ertunç, teknik ekipmanın doğru kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Ertunç, "Bu tür parkurlarda teknik malzemelerin doğru kullanılması gerekiyor. Hiçbir zaman tırmanışları basit görmemeliyiz. Yüksel arkadaşımız çok iyi bir dağcıydı.

Ancak yanlış malzeme kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biz hâlâ acısını yaşıyoruz. Bizim dağcılık camiasında bir kural vardır; 'Dağ hata yapmaz, insan hata yapar.' Ya malzeme eksiktir ya da koordinasyon yetersizdir. Bu nedenle yaşanan her olaydan ders çıkarmalı ve hatayı önce kendimizde aramalıyız" şeklinde konuştu.