Kırmızı-siyahlı ekip, Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp programıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını yürüten Van ekibi, diğer yandan stat, sponsorluk ve tesis projeleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL DEFTERİ KAPANDI

Son olarak Vanspor FK, Van Atatürk Şehir Stadı'nın yeniden yapılacak olması nedeniyle iç saha maçlarını yeni sezonda İstanbul'da oynayabilmek için talepte bulunmuştu. Ancak İstanbul'daki mevcut takım sayısının fazla olması nedeniyle bu talep İstanbul Valiliği tarafından uygun görülmedi.

Bunun üzerine çevre illerdeki stat alternatiflerini değerlendirmeye başlayan kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezonda maçlarını hangi statta oynayacağına ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

BATMAN PETROLSPOR İLE AYNI TORBADA

Stat durumu nedeniyle Vanspor FK, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekiminde Batman Petrolspor ile aynı torbada yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Van Atatürk Stadı yerine yapılacak yeni stat inşaatı nedeniyle aynı sahayı kullanma ihtimali bulunan Vanspor FK ile Batman Petrol Spor takımları kendi aralarında numara çekecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bugün çekilecek fikstürle birlikte kırmızı-siyahlı taraftarlar, Vanspor FK'nın yeni sezondaki ilk hafta rakibinin kim olacağını da merakla bekliyor.