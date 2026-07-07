Van Spor FK, sosyal medyada takipçi sayısıyla dikkat çekti. Geniş taraftar kitlesine sahip kırmızı-siyahlı ekip, Instagram takipçi sayısıyla Türkiye'deki birçok profesyonel kulübü geride bıraktı.

Instagram verilerine göre Vanspor FK, 278 bin takipçi ile, Trendyol 1. Lig ekipleri arasında en çok takipçiye sahip kulüpler sıralamasında 2. sırada yer aldı.

2. Lig'den şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor ve Batman Petrolspor da aynı listede yer alırken, 2. Lig Play off şampiyonu Mardin 1969 Spor da ilk 7'ye girmeyi başardı.

Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Antalyaspor ve Kayserispor da sıralamada üst basamaklarda yer buldu. Geçtiğimiz sezon Vanspor ile 1. Ligde mücadele eden Sivasspor da listede yerini aldı.

Trendyol 1. Lig takımları arasında Instagram'da en çok takipçiye sahip ilk 7 kulüp ve takipçi sayıları şöyle:

1)Bursaspor – 567 bin

2)Vanspor FK – 278 bin

3)Sivasspor – 229 bin

4)Antalyaspor – 194 bin

5)Kayserispor – 190 bin

6)Batman Petrolspor – 181 bin

7)Mardin 1969 Spor – 120 bin