Doğal parkuru ve zorlu etaplarıyla dikkat çeken organizasyonda Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari ve Van illerinden gelecek sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Hakkari'nin eşsiz doğasını sporun heyecanıyla buluşturacak yarışların, bölgedeki spor kültürüne katkı sunması ve genç sporcuların gelişimine destek olması hedefleniyor.

Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyon, 4 Temmuz Cumartesi günü Yüksekova'nın Yürekli köyünde gerçekleştirilecek. Yetkililer, tüm vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti.