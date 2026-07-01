UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekipleri Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan Nice ve Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Fiorentina takımları da UEFA'dan para cezası aldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.

İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.

Fenerbahçe, UEFA tarafından verilen 7 milyon avroluk cezaya itiraz edecek

Fenerbahçe, kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon avroluk cezaya itiraz edecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruların yasal süre içinde yapılacağı, UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami yüzde 70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın yüzde 84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon avro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır."