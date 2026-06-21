Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında organize ettiği Van Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek festival, 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek.

10. DURAK VAN OLACAK

Bakanlık tarafından açıklanan 2026 yılı festival takvimine göre Van, bu yıl 26 ilde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 10’uncu durağı olacak. Festival takviminde Van’dan önce Şanlıurfa, Aydın, Mersin, Eskişehir, Manisa, Trabzon, Samsun, Bursa ve Sakarya yer alıyor.

Van Kültür Yolu Festivali ilk kez 2024 yılında 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmişti. Festivalin ikinci yılı ise 12-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve yoğun ilgi görmüştü. Her iki festivalde de konserler, sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenirken, etkinliklere binlerce kişi katılım sağlayarak güzel vakit geçirmişti.

400 ÜZERİNDE ETKİNLİK

Geçtiğimiz yıl 20 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 26 ilde düzenlenecek. Van ayağında geçen yıl farklı alanlarda 400’ün üzerinde etkinlik yapılmıştı.

Bu yıl da festival kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri, söyleşiler, paneller, konserler ve çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzlerce etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Festival programına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.