Van Gölü Havzası Turizm Derneği, Kuzey Irak turizm pazarına yönelik 5-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir tanıtım ve iş birliği programı gerçekleştirdi. Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Soran ve Duhok’tan gelen tur operatörleri ile turizm temsilcileri Van’da çeşitli temaslarda bulundu. Programda Van’ın kültürel mirası, tarihi alanları, doğal güzellikleri, sağlık, inanç, göl, gastronomi ve alternatif turizm olanakları tanıtıldı.

Programın ilk gününde Kuzey Irak’tan Van’a gelen heyet, Üzümlü Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Van’daki oteller ve turizm tesislerine yönelik info gezileri gerçekleştirildi. İkinci gün Mollakasım, Ayanıs ve Amik turizm bölgeleri, Van Kalesi, Eski Van Şehri ve Sahil Yolu ziyaret edildi. Üçüncü gün ise Akdamar Adası ve Kilisesi, Edremit Meydanı, Kız Kalesi, Van şehir merkezi ve çeşitli turizm işletmeleri programda yer aldı.

Van Gölü Havzası Turizm Derneği tarafından hazırlanan programa ilişkin açıklamada, gerçekleştirilen ikili temaslarda Van ile Kuzey Irak arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması, karşılıklı turist sayısının yükseltilmesi, ortak tur programlarının hazırlanması ve tur operatörleri arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Tarafların karşılıklı tanıtım faaliyetleri ve sektör buluşmalarının belirli aralıklarla sürdürülmesi konusunda ortak fikir alışverişlerinin yapıldığı aktarıldı.

TUNÇDEMİR: KUZEY IRAK ÖNEMLİ BİR TURİZM PAZARI

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van ile Kuzey Irak arasında turizm koridoru oluşturulması halinde ulaşım sorunlarının da çözülmesi gerektiğini söyledi. Van’ın gastronomi, sağlık ve kültür turizmi açısından önemli imkanlara sahip olduğunu belirten Tunçdemir, Kuzey Irak’tan gelecek ziyaretçilerin farklı turizm alanlarında ağırlanabileceğini ifade etti.

Tunçdemir, Van ile Kuzey Irak arasındaki turizm ilişkisinin yalnızca bölgesel ölçekte değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Bizim amacımız burada sadece bölgesel bir destinasyon oluşturmaktan ziyade uluslararası turizme de katkı sağlamak. Irak bizim için gelen misafir kitlesini ağırlayacağımız önemli bir pazar. Bunu sadece bölgesel olarak düşünmemek gerekiyor, ülke bazında düşünmek gerekiyor. Güzel bir koridor oluşturmak istiyorsak bunu iki taraflı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman biz hem gastronomide hem sağlıkta hem kültürde ciddi anlamda önde olan bir destinasyonuz. Oradan gelecek misafirleri her anlamda ağırlamak istiyoruz. Gastronomi ile ağırlamak istiyoruz, sağlık turizmi ile ağırlamak istiyoruz, kültür turizmi ile ağırlamak istiyoruz. Çünkü tarihi, kadim bir şehiriz, dolayısıyla Irak’tan gelen misafirleri en iyi şekilde burada ağırlamak isteriz.” dedi.

“KUZEY IRAK’I BURADA BEKLEYEREK BURAYA GETİREMEYİZ”

Kuzey Irak’tan Van’a yönelik turizm hareketliliğinin artırılması için ulaşım ve sınır kapılarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Tunçdemir, Üzümlü ve Derecik sınır kapılarını işaret etti.

Tunçdemir, “Biz bu çalışmaları, gidip gelmelerle ve sorunlarımızı dile getirerek yapmak zorundayız. Kuzey Irak’ı burada bekleyerek buraya getiremeyiz, yol yok, gümrük yok. Açıkça söyleyeyim, her iki tarafta da sorun var, bir de aramalar var ve bazı noktalarda yapılan aramalar da sıkıntılı. Kuzey Irak’taki vatandaşlar rahatlık istiyor, insanlar en iyi şekilde, uçak gibi, kapıdan rahat geçmek istiyor. Bizim Van’da yeme, içme, otel ve hizmet konusunda bir sıkıntımız yok. Örf, adet ve geleneklerimiz de birbirine yakın ama sıkıntılarımız sınır kapılarında.” ifadelerini kullandı.

Üzümlü ve Derecik sınır kapılarındaki ulaşım ve gümrük sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Tunçdemir, Derecik Umurlu Sınır Kapısı’nın araç geçişlerine açılması, Üzümlü’deki gümrük imkanlarının geliştirilmesi ve yolların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şırnak-Van yolunun açılarak Habur’a bağlanmasının da önemli olduğunu ifade eden Tunçdemir, turizm gruplarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Van’ın yalnızca Van Kalesi ve Akdamar Adası ile sınırlı olmadığını belirten Tunçdemir, Ayanıs, Mollakasım ve Amik bölgelerindeki sahillerin de Kuzey Irak’tan gelen ziyaretçilere tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan turizm sektörü temsilcisi Oktay Aksoy ise Van’ın turizm potansiyelinin yalnızca kültürel ve doğal alanlarla sınırlı olmadığını, sağlık turizminin de geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aksoy, sağlık turizmi konusunda farklı kentlerde oluşturulan modellerin Van açısından da değerlendirilebileceğini belirterek, Batman ve Gaziantep gibi kentlerde sağlık turizmine yönelik çalışmalar bulunduğunu kaydetti ve Van’ın da sağlık turizmi alanında benzer şekilde bir destinasyon oluşturması gerektiğini ifade etti.

Aksoy, ayrıca Kuzey Irak pazarının Van açısından önemli olduğunu belirterek, bu pazara yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Program kapsamında hazırlanan çalışmada ise Serzer ve Üzümlü sınır kapılarındaki yol ve gümrük binalarının yapılması, turistik geçişlerin hızlandırılması, turistler için geçiş kolaylıklarının sağlanması, Derecik Umurlu Sınır Kapısı’nın haftanın yedi günü açık olması ve araç geçişlerine uygun hale getirilmesi gibi talepler yer aldı. Çalışmada ayrıca Türkiye’den Irak’a gerçekleştirilen kültür turlarındaki gümrük geçişlerinin hızlı ve rahat hale getirilmesi istendi.