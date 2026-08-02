Van YYÜ tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar süresince Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile üniversite kampüsüne ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahların kullanılacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILACAK

Açıklamaya göre, araç trafiği bu süre boyunca Organize Sanayi Kavşağı ile Bardakçı TOKİ Kavşağı üzerinden sağlanacak.

Öte yandan, Özel Halk Otobüsleri, Özel Halk Minibüsleri ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları da belirlenen alternatif güzergahları kullanarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Yetkililer, çalışmalar sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerin trafik işaretleri ile yönlendirme levhalarına uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Van YYÜ açıklamasında, "Çalışmalar süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın trafik işaret ve yönlendirme levhalarına uymaları önemle rica olunur. Göstereceğiniz anlayış ve sabır için teşekkür eder, tüm vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.