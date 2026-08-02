Van’da uzun yıllardır devam eden trafik sorunu, alternatif çözüm arayışlarına rağmen devam ediyor.

Özellikle ana arterlerde oluşan uzun araç kuyrukları, bitmek bilmeyen korna sesleri ve otopark yetersizliği hem sürücüleri hem de yayaları zor durumda bırakırken, vatandaşlar kalıcı ulaşım projelerinin hayata geçirilmesini istiyor.

Van'da kronik hale gelen trafik sorunu, kent yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai çıkış saatlerinde kent merkezindeki ana caddelerde oluşan yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araç sayısındaki artış, yetersiz yol ağı ve otopark sorunu nedeniyle şehir merkezinde trafik çekilmez bir hal alıyor.

Bununla beraber cadde ve sokaklarda trafik kazaları olduğunda da çile katlanarak artıyor.

Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Beşyol, Maraş Caddesi, İskele Caddesi, İki Nisan Caddesi, İpekyolu Caddesi ve bağlantılı ara sokaklarda günün büyük bölümünde araç yoğunluğu yaşanıyor. Normal şartlarda kısa sürede gidilebilecek mesafeler, yoğunluk nedeniyle uzun zaman alıyor.

KORNA SESLERİ RAHATSIZLIK VERİYOR

Yoğun trafiğin beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri de korna sesleri oluyor. Araçların metrelerce uzayan kuyruklarda ilerlemekte zorlanması nedeniyle sürücüler sık sık kornaya basarken, kent merkezinde hem görüntü hem de gürültü kirliliği yaşanıyor. Özellikle işlek caddelerde oluşan bu tablo, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisini çekiyor.

OTOPARK SORUNU TRAFİĞİ DAHA DA ARTIRIYOR

Kent merkezindeki otopark yetersizliği de trafik sorununu derinleştiriyor. Çok sayıda sürücünün araçlarını yol kenarlarına veya çift sıra halinde park etmesi nedeniyle birçok cadde ve sokakta ulaşım güçleşiyor.

Bazı ara sokakların adeta açık otoparka dönüşmesi nedeniyle hem araçlar hem de yayalar ilerlemekte zorlanıyor. Özellikle ticaretin yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulamayan sürücüler dakikalarca cadde üzerinde dolaşmak zorunda kalırken, bu durum trafik yoğunluğunu daha da artırıyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR YOĞUNLUĞU BÜYÜTÜYOR

Şehir merkezini kullanan beton mikserleri, tırlar ve diğer ağır tonajlı araçlar da trafik akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle İpekyolu Caddesi güzergahında ve birçok cadde ve sokaklarda ağır vasıtaların trafiğe dahil olması, yoğunluğu artıran sebepler arasında gösteriliyor.

ALTERNATİF YOLLAR YETERSİZ KALIYOR

Van'da şehir içi ulaşımın büyük bölümünün birkaç ana cadde üzerinden sağlanması, trafik yükünü her geçen gün artırıyor. Alternatif güzergahların yetersiz olması ve çevre yolunun İpekyolu etabının tamamlanamamasından dolayı kent içindeki araç yoğunluğu büyüyor.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Vanlılar, yıllardır gündemde olan trafik sorununun geçici uygulamalarla çözülemeyeceğini belirterek kalıcı ulaşım yatırımlarının hayata geçirilmesini istiyor. Kent nüfusunun ve araç sayısının sürekli arttığını ifade eden vatandaşlar, mevcut ulaşım altyapısının bu yükü taşıyamadığını dile getiriyor.

Vatandaşlar çevre yolunun tamamlanması, yeni bulvarların açılması, alt geçitlerin ve kavşak projelerinin hayata geçirilmesi, şehir merkezindeki otopark kapasitesinin artırılması ve toplu ulaşımı güçlendirecek projelerin bir an önce uygulanmasını talep ediyor.