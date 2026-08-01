Van’da sıcak havalar bunaltırken, bu durumdan en çok fırıncılar, inşaat ustaları ve güneşin altında çalışmak zorunda kalanlar etkileniyor. Yılın 12 ayı zorlu şartlar altında çalışan fırın ustaları, yaz aylarında hava sıcaklığının da artmasıyla birlikte çok daha ağır koşullarda mesailerini sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı günlerde, fırınların içindeki sıcaklık bunun kat kat üzerine çıkıyor. Kavurucu sıcağa rağmen üretime ara vermeyen ustalar, gün boyunca litrelerce su tüketerek ayakta kalmaya çalışıyor.

Van’da yaz sıcaklıkları nedeniyle birçok vatandaş güneşten korunmak için gölgelik alanlara sığınırken, fırıncı esnafı ise adeta ateşin ortasında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında artan sıcaklıklar, fırın ustalarının mesaisini daha da zorlaştırıyor.

Aynı şekilde döner ustaları da yanan ateş başında döner keserken sıcaklardan önemli ölçüde etkileniyor.

BARIŞ DURUR: “MÜŞTERİLERİMİZ BİZE DUA EDİYOR”

Yaklaşık 7 yıldır döner ustası olarak çalışan Barış Durur, yaz aylarında çalışma şartlarının oldukça ağırlaştığını belirterek, “Yaz aylarında çok zorlanıyoruz. 'Alıştık' diyoruz ama yine de gerçekten zor oluyor. Gölgede biraz dinleniyoruz ancak tekrar dönerin başına geçtiğimizde sıcaklık bizi hemen etkiliyor. Sürekli sıvı kaybediyoruz. Günde litrelerce su tüketiyoruz. Ben fırın için de döner kesiyorum. Vatandaşlar fırına girince hemen bunaldıklarını söylüyor. Bize 'Allah yardımcınız olsun' diyerek dua ediyorlar. Çalışma koşullarımız gerçekten çok ağır.” ifadelerine yer verdi.

SERHAT ASLAN: “İÇERİDEKİ SICAKLIK DAYANILMAZ HALE GELİYOR”

Uzun yıllardır fırıncılık yapan Serhat Aslan da sıcak havanın etkisini her geçen yıl daha fazla hissettiklerini ifade ederek, yaz aylarında çalışmanın büyük sabır istediğini söyledi.

Aslan, “Fırınlarımız günde yaklaşık 12 saat çalışıyor. Öğle saatlerinde içerideki sıcaklık dayanılmaz hale geliyor. Günlük su tüketimimiz ortalama 3-4 litrenin üzerine çıkıyor.” dedi.

“BAŞKA ÇAREMİZ YOK; ALIN TERİMİZLE EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ.”

Ateşin başında olmanın kolay olmadığını belirten Aslan sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Dışarıda hava 30 dereceyi gösteriyor ama bizim çalıştığımız ortam çok daha sıcak. Yaz aylarında ekmek çıkarmak gerçekten sabır istiyor. Ekmek parası için çalışıyoruz. Yaz kış fırının başında ter döküyoruz. İşimizi seviyoruz ama yaz ayları gerçekten yıpratıcı. Ateşin başında olmak kolay değil. Başka çaremiz yok; alın terimizle ekmeğimizi kazanıyoruz.”