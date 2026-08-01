Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin sigortalı çalışan verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 26 milyon 218 bin 841 olarak belirlenirken, Van'da ise toplam sigortalı çalışan sayısı 218 bin 941 oldu. Raporda, sigortalı çalışanların sigorta kollarına göre dağılımı ile kadın ve erkek çalışan sayılarına da yer verildi.

Verilere göre Türkiye genelinde 4/a kapsamında aktif ve zorunlu sigortalı sayısı 19 milyon 415 bin 795 olarak kaydedildi. Van'da ise 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 144 bin 629 oldu. Bu kapsamda çalışanların 98 bin 942'sini erkekler, 45 bin 687'sini ise kadınlar oluşturdu.

2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelinde 4/b kapsamındaki sigortalı sayısı 3 milyon 96 bin 811 olarak açıklandı. Van'da ise bu kapsamda toplam 23 bin 991 sigortalı bulundu. Bunların 20 bin 669'u erkek, 3 bin 322'si kadınlardan oluştu.

Türkiye genelinde 4/c kapsamındaki sigortalı sayısı ise 3 milyon 706 bin 235 olarak kaydedildi. Van'da 4/c kapsamında çalışan sayısı 50 bin 321 oldu. Bu grupta yer alan sigortalıların 35 bin 595'ini erkekler, 14 bin 726'sını kadınlar oluşturdu.

Açıklanan verilere göre Van'da 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki toplam sigortalı çalışan sayısı 218 bin 941 olarak kaydedildi. Bu sayı, Türkiye genelindeki 26 milyon 218 bin 841 sigortalı çalışanın yaklaşık yüzde 0,84'üne karşılık geldi.

TÜİK'in nüfus verilerine göre 1 milyon 112 bin 13 nüfusa sahip Van'da, toplam sigortalı çalışan sayısının il nüfusuna oranı ise yaklaşık yüzde 19,69 olarak hesaplandı.