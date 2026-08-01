Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas başkanlığında, İl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında; Van Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VESOB), Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası, Van Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası, Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası, Tes-İş Sendikası, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı HAKSİAD ve TAGEM Van Gıda Kontrol Laboratuvar Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; şehrin ekonomik kalkınması, üretim ve istihdamın artırılması, esnafın beklentileri, çalışma hayatına ilişkin güncel konular ile Van’ın gelişimine katkı sunacak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlenirken, ortak akıl ve istişare anlayışıyla fikir alışverişi gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bu güne değin, daima milletle birlikte yol yürümüş, sorunları yerinde dinlemiş, ortak akıl ve istişare ile çözüme kavuşturmaya gayret göstermişizdir. İl başkanlığımızın kapılarını ardına kadar açıp randevu sistemini kaldırarak vatandaşlarımız ile aramızdaki iletişim yollarını genişletmiş, vatandaşlarımızın sahada da parti binamızda da ne zaman dilerse bizlere ulaşmasını sağlayarak sorunları ile ilgilenerek ilgili kurumlarla iletişime geçmişizdir. Partimizin bütün kademelerinde görev alan başkan yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız çeşitli programlarla yine daima sahada ve milletimizin yanında yer almışlardır” dedi.

“BUGÜN DE SAHADAYIZ, YARIN DA SAHADA OLACAĞIZ”

Arvas, açıklamasının devamında; “Bizim her günümüz saha, her günümüz vatandaş olmuş ve bizler bu durumdan feyz almışızdır. Yeri gelmiş en ücra köylere teşkilatlarımızla birlikte gitmiş, yeri gelmiş esnafımızı kapı kapı dolaşmış, yeri gelmiş salon buluşmalarında vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, kah düğününe gitmiş sevincine ortak olmuş, kah cenazesine katılmış acısını paylaşmışızdır. Daima haktan yana olmuş daima hakkı haykırmışızdır. Vicdan yoksunu, ağzı ve kalemi yalan batağında debelenmiş, kin, nefret ve iftira dolu kalpleri ile kirli kalem silahşörlerinin söylemlerine aldırmadan, dün olduğu gibi bugün de sahadayız, yarın da sahada milletimizin yanında olacak ve milletimizle güçlü bir şekilde omuz omuza gönül birliğiyle yürümeye devam edeceğiz.

Hasılı kelam “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” bizler durmadan, yorulmadan liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her daim milletimizin her kesimiyle güçlü iletişim kurmaya, esnafımızın, üreticimizin ve tüm paydaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Van’ımızın kalkınması, büyümesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katkı sunması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Arvas, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı; “AK Parti Van İl Başkanlığı olarak; milletimizden aldığımız güçle, istişareyi esas alan siyaset anlayışımıza kararlılıkla devam edecek, Van’ımızın her alanda gelişmesi, şehrimizin huzuru, güveni, imarı, inşası, geleceği ve vatandaşlarımızın refahının artırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz.”