Gürpınar Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait toplam 53 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle satılacak.

İlanda, “Van İli Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi'nde, 373 ada 9 nolu parselde bulunan B Blok'taki 18 adet mesken (daire) ile 373 ada 10 nolu parselde bulunan A ve C Blok'taki 35 adet mesken (daire), 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

DAİRELER 3 FARKLI GÜNDE İHALEYE ÇIKACAK

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 10 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ihalelerde, günün son ihalesi saat 16.40'ta gerçekleştirilecek. İlk gün toplam 21 daire satışa sunulacak.

11 Ağustos Salı günü de yine saat 09.00'da başlayacak ihalelerde 21 daire için teklif alınacak. Günün son ihalesi saat 16.40'ta tamamlanacak.

Kalan 11 daire ise 12 Ağustos Çarşamba günü ihale edilecek. Saat 09.00'da başlayacak ihalelerin sonuncusu saat 13.20'de yapılacak. Her bir daire için ihale, belirlenen saatlerde ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

İhaleler, Gürpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:36 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu'nda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerden şu belgeler istenecek:

-Türkiye'de tebligata esas adres beyanı,

-Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren ikametgah belgesi,

-Kimlik fotokopisi,

-İmza sirküleri,

-Gürpınar Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

-Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubu.

İhaleye ilişkin tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.