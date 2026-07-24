Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), tercih döneminde üniversite adaylarıyla bir araya gelmek üzere 15. Üniversite Tercih Fuarı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde 24, 25 ve 26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek fuarda YYÜ, ziyaretçilerini standında ağırlayacak.

Van YYÜ tarafından yapılan açıklamada, tercih sürecindeki tüm aday öğrencilerin üniversitenin fuar standına davet edildiği belirtildi.

Van YYÜ, fuar boyunca aday öğrencilere üniversite ve eğitim olanaklarına ilişkin bilgilendirme yapacak. 15. Üniversite Tercih Fuarı, 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.