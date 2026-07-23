Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin tasarım başvuru istatistikleri yayımlandı. Verilerde Türkiye geneli ile illere göre dosya ve tasarım başvuru sayıları paylaşıldı.

Türkiye genelinde ocak ayında 738 tasarım başvuru dosyası ile 2 bin 654 tasarım başvurusu yapıldı. Şubat ayında dosya sayısı 855, tasarım sayısı 2 bin 740 oldu. Mart ayında 679 dosya kapsamında 2 bin 316 tasarım başvurusu kaydedildi. Nisan ayında 850 dosya ile 3 bin 501 tasarım başvurusu yapılırken, mayıs ayında 702 dosya ve 2 bin 497 tasarım başvurusu gerçekleşti. Haziran ayında ise 884 dosya ile 2 bin 859 tasarım başvurusu kayıtlara geçti.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Van'da ocak ayında 1 tasarım başvuru dosyası ve 1 tasarım başvurusu yapıldı. Şubat ayında dosya ve tasarım başvurusu kaydedilmedi. Mart ayında 1 dosya kapsamında 4 tasarım başvurusu yapılırken, nisan ayında 1 dosya ve 2 tasarım başvurusu gerçekleşti. Verilere göre Van'da mayıs ve haziran aylarında ise tasarım başvuru dosyası ile tasarım başvurusu bulunmadı.

2026 yılının ilk altı aylık döneminde Van'da toplam 3 tasarım başvuru dosyası ve 7 tasarım başvurusu kayıtlara geçti. Türkiye genelinde aynı dönemde ise toplam 4 bin 708 tasarım başvuru dosyası ile 16 bin 567 tasarım başvurusu yapıldı.