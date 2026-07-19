Çukurova Üniversitesi'nde AB destekli proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden alınan toprak örneklerinin analiz edilmesiyle, bitki üretiminde verimliliği artıracak dijital toprak haritası oluşturulacak. Bu örneklerin analizleri yapılarak, toprak çeşitlerine göre bitkilerin en verimli şekilde yetiştirilmesine yönelik Türkiye'nin dijital toprak haritasını oluşturulacak.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Sharing-Med ve SUS-SOIL isimli AB projesi kapsamında kurdukları ‘Yaşayan Toprak Laboratuvarı’nda yürüttükleri çalışma hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Ortaş, proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda toprak örnekleri aldıklarını söyledi. Bu örneklerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerinin yapıldığını anlatan Prof. Dr. İbrahim Ortaş, bu sayede hangi toprağa hangi bitkilerin ekilebileceğini, hangi bölgenin tercih edilmesi gerektiği, verimli olup olmayacağı gibi kriterlere karar vermeyi kolaylaştıran bir 'dijital toprak haritası' oluşturacaklarını belirtti.

'BELLİ ARALIKLARLA TOPRAK ÖRNEKLERİ ALDIK'

Proje ile ilgili bilgi aktaran Prof. Dr. Ortaş, "Yaşayan Toprak Laboratuvarı projesi; Avrupa Birliği'nin benimsediği 100’e yakın fiziki değil ancak bir koordinasyon niteliğindeki yapıdır. Tabii bizim fakültemizde son derece donanımlı, her türlü toprak analizini yapabildiğimiz bir laboratuvarımız var. Bu fiziki yapıyı da kullanıyoruz. Son olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde, hemen hemen yüzde 60'ına yakın bir bölgeden belli aralıklarla toprak örnekleri aldık. Aldığımız toprak örneklerinin burada fiziksel, kimyasal, biyolojik analizlerini yapıyoruz. Farklı ekolojilerde oluşan toprakların özelliklerini belirleyip, ileride bunların bir şekilde dijital üzerinden haritalanmasını sağlayacağız" diye konuştu. Prof. Dr. İbrahim Ortaş, çalışma tamamlandığında çiftçilerin gübreleme, ilaçlama, sulama, verimlilik gibi konularda bu haritadan destek alabileceğini sözlerine ekledi.