Meta bünyesinde faaliyet gösteren sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yapamadığını, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların yüklenmediğini bildirdi.

Yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar, "Facebook çöktü mü?", "Instagram çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?" ve "Meta'da genel bir arıza mı var?" sorularını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya başladı.

Kullanıcılardan Peş Peşe Şikayetler

Erişim problemi sırasında bazı kullanıcılar uygulamalara hiç giriş yapamazken, bazıları ise gönderileri görüntüleyemediğini ve mesajlaşma hizmetlerinde aksaklık yaşandığını ifade etti. Sorunun farklı bölgelerdeki kullanıcıları etkilediği belirtiliyor.

Meta'dan Henüz Resmi Açıklama Gelmedi

Haberin hazırlandığı sırada Meta tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ve ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin de henüz bilgi paylaşılmadı.

Yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.