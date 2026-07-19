Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahne alan Sagopa Kajmer, rap müziğin sevilen eserlerini Vanlı müzikseverlerle buluşturdu. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, festival alanını doldurdu.

Konser boyunca "Geceler" ve "Galiba" başta olmak üzere hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Sagopa Kajmer, kendine has sahne performansı ve güçlü yorumuyla dinleyicilerden tam not aldı. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek festivalde renkli görüntüler oluşturdu.

Rap müziğin önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, yıllardır geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen repertuvarını Vanlı hayranları için seslendirirken, konser boyunca oluşan coşku geceye damga vurdu.

Van Kültür Yolu Festivali ise konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi duraklarıyla ziyaretçilerine kültür ve sanat dolu bir festival deneyimi sunmayı sürdürüyor.