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Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, belediye, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun Depin yolu üzerindeki Serisolan mevkisinde meydana geldi. Depin istikametinden kent merkezine seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DRD 211 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 HY 283 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hakkari-Van kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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