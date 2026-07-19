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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada saman balyaları yola saçılırken mahalle yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Saçan Mahallesi'nde 21 SB 606 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu mahalle yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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