Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu mahalle yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Edinilen bilgilere göre, Saçan Mahallesi'nde 21 SB 606 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazada saman balyaları yola saçılırken mahalle yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Başkale Belediyesi iş makinelerinin desteğiyle tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA