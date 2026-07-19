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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının hemen yanında park halinde bulunan başka bir araca sıçraması önlenirken, Opel Agila'da maddi hasar meydana geldi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Evin yanında park halinde bulunan Opel Agila marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay sabah saat 06.00 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Lale Paşa Sokak'ta meydana geldi.

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