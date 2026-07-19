Kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, Arena Düğün Salonu karşısında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Kazada Renault Megane marka otomobilin hava yastıkları açılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişiye ilk müdahale olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Necat Teyfun