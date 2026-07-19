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Kazada yaralanan 5 kişiye ilk müdahale olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

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