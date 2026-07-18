Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, 2026 yılı sözleşmeli icra kâtipliği alımı kapsamında uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuruyu yayımladı.

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen sözleşmeli icra kâtipliği alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar uygulama sınavına katılmaya hak kazandı.

Van merkez ve mülhakat adliyelerinde görevlendirilmek üzere toplam 13 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapılacak. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri yayımlanan listede "KABUL" ibaresiyle duyuruldu.

Uygulama sınavı 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 08.30'da, Van Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarasını gösteren ehliyet, pasaport gibi resmi kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları istendi.

Adalet Komisyonu Başkanlığı ayrıca, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan, kazanamayan veya başvurusu reddedilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağını, tüm duyuruların ilan yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için oluşan taban KPSS puanları da açıklandı. Buna göre lisans mezunlarında taban puan 75.10805, ön lisans mezunlarında 77.47730, ortaöğretim mezunlarında ise 78.20294 olarak gerçekleşti.