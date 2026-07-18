Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muradiye ilçesi Yanıklar Deresi mevkisinde 19 yaşındaki bir düzensiz göçmenin boğulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın İl Müdürlüğüne iletilmesinin ardından AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi;

“Van ili Muradiye ilçesi Yanıklar Deresi mevkisinde 19 yaşında düzensiz bir göçmenin boğulduğu yönünde yapılan ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla İl Müdürlüğümüz Uç Birimi'ne iletilmiştir. İhbarın alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 3'ü dalgıç olmak üzere toplam 5 arama ve kurtarma personeli ile 2 araç ivedilikle olay yerine sevk edilmiştir.”

CANSIZ BEDENİ EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

AFAD'ın açıklamasının devamında, yürütülen çalışmalar sonucunda 19 yaşındaki düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, “Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda maalesef 19 yaşındaki düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Bulunduğu alandan çıkarılan cenaze, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.