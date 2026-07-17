Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın motor bölümünde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.