Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ait "İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,0 artış gösterirken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı da aynı dönemde yüzde 1,17 arttı.

Türkiye genelinde Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluştururken, bunu yüzde 37,8 ile otomobiller ve yüzde 8,5 ile kamyonetler izledi. Aynı dönemde Van'da da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısında artış yaşandı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 191,0, motosiklette yüzde 62,1, minibüste yüzde 53,2, traktörde yüzde 20,9, kamyonda yüzde 12,7 artarken otobüste yüzde 14,5, kamyonette yüzde 5,8 ve otomobilde yüzde 2,9 azaldı.

Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı;

Mayıs 2026'da Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 97 bin 518 olarak açıklanırken, Haziran ayında bu sayı 98 bin 658'e çıktı. Verilere göre Van’da bir ay içinde bin 140 yeni araç trafiğe kaydedildi. Böylece Van'daki trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,17 oranında artış gösterdi.

Araç türlerine göre incelendiğinde, otomobil sayısı Mayıs ayındaki 38 bin 950'den Haziran ayında 39 bin 196'ya yükseldi. Böylece otomobil sayısı 246 araç artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,63 olarak hesaplandı. Kamyonet sayısı 24 bin 840'tan 24 bin 908'e çıkarak 68 araç ve yaklaşık yüzde 0,27, kamyon sayısı ise 5 bin 996'dan 6 bin 6'ya yükselerek 10 araç ve yaklaşık yüzde 0,17 arttı.

Motosiklet sayısı Mayıs ayında 10 bin 603 iken Haziran ayında 10 bin 862'ye yükseldi. Böylece motosiklet sayısı 259 araç artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 2,44 oldu. Traktör sayısı 9 bin 830'dan 9 bin 855'e çıkarak 25 araç ve yaklaşık yüzde 0,25 artış gösterirken, özel amaçlı taşıt sayısı da 852'den 854'e yükselerek 2 araç ve yaklaşık yüzde 0,23 arttı.

Buna karşılık minibüs sayısı Mayıs ayında 6 bin 121 iken Haziran ayında 6 bin 112'ye geriledi. Böylece minibüs sayısı 9 araç azalarak yaklaşık yüzde 0,15 oranında düşüş gösterdi. Haziran ayı verilerine göre Van'da ayrıca 865 otobüs trafiğe kayıtlı olarak yer aldı.

2026 Haziran ayında en yüksek artış 259 araçla motosiklet kategorisinde kaydedildi. Motosikletleri 246 araçlık artışla otomobiller, 68 araçlık artışla kamyonetler izledi. Aynı dönemde minibüs sayısı ise azalış gösteren tek araç grubu olarak kayıtlara geçti.