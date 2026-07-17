Ally-Ground Projesi kapsamında kadın siyasetçiler, erkek müttefik siyasetçiler ve yerel sivil toplum kuruluşlarına yönelik iki günlük kapasite geliştirme programı Van'da düzenlenecek. 6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek programa başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

D84 tarafından yürütülen Ally-Ground Projesi kapsamında kadın siyasetçiler, erkek müttefik siyasetçiler ve yerel sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme programı düzenlenecek. İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek program, 6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde Van'da yapılacak.

D84 tarafından yapılan açık çağrıda, kadınların siyasette daha güçlü temsil edilmesinin cinsiyetler ve sektörler arası iş birliğiyle desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek, bu kapsamda kadın siyasetçiler, erkek müttefik siyasetçiler ve yerel sivil toplum kuruluşlarının programa davet edildiği ifade edildi.

İki gün sürecek kapasite geliştirme programı, farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirirken, programın Ally-Ground Projesi kapsamında düzenleneceği, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde Van'da düzenlenecek programa katılmak isteyenlerin başvurularını 2 Ağustos 2026 tarihine kadar yapabilecekleri duyuruldu.