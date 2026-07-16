Van'da, Van Gölü Havzası'nın geleceğine yönelik önemli bir çalıştay düzenlenecek.

“Gelecek İçin Van Gölü Havzası -Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı"na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de katılacak.

Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, Van Gölü Havzası'nın sürdürülebilir geleceği tüm yönleriyle ele alınacak.

VAN GÖLÜ'NÜN 2050 VİZYONU KONUŞULACAK

20-21 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda; iklim değişikliği, su güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, bölgesel kalkınma ve Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonu masaya yatırılacak.

Çalıştay kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak çözüm önerileri geliştirecek.

BAKAN YUMAKLI VE DEMİRALP KATILACAK

Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 23. Dönem Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katılım sağlayacak.

ÇALIŞTAY İKİ GÜN SÜRECEK

“Gelecek İçin Van Gölü Havzası – Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı", 20-21 Temmuz 2026 tarihlerinde, saat 09.00 ile 17.30 arasında Van'daki DoubleTree by Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek.