Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçuş istatistiklerini yayımladı. Raporda Türkiye genelinin yanı sıra Van Ferit Melen Havalimanı'na ait veriler de yer aldı. Buna göre, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verilirken, aynı dönemde Van Ferit Melen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 867 bin 815 olarak kaydedildi.

2026 yılı Haziran ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda 84 bin 961 olmak üzere toplam 176 bin 948 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda 9 milyon 374 bin 831, dış hatlarda ise 13 milyon 541 bin 166 yolcuya hizmet verildi. Böylece Haziran ayında havayolunu kullanan toplam yolcu sayısı 22 milyon 915 bin 997 oldu.

Haziran ayında havalimanlarındaki yük trafiği ise iç hatlarda 85 bin 636 ton, dış hatlarda 399 bin 307 ton olmak üzere toplam 484 bin 943 ton olarak kaydedildi. 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ise havalimanlarına iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda 404 bin 197 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 113 bin 986'ya ulaştı. Yılın ilk altı ayında iç hatlarda 50 milyon 2 bin 867, dış hatlarda 61 milyon 903 bin 797 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 111 milyon 960 bin 564 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2025 yılının aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artışa işaret etti.

Ocak-Haziran döneminde havalimanlarındaki yük trafiği ise iç hatlarda 440 bin 880 ton, dış hatlarda 2 milyon 58 bin 823 ton olmak üzere toplam 2 milyon 499 bin 704 ton olarak gerçekleşti.

VAN’A AİT BİLGİLER;

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Haziran ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 151 bin 58 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 124 bin 97 olmuştu. Buna göre, Haziran ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla 26 bin 961 kişi artarken, yolcu sayısında yaklaşık yüzde 21,7'lik artış gerçekleşti.

Öte yandan, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Mayıs ayında 143 bin 901 olan toplam yolcu sayısı, Haziran ayında 151 bin 58'e çıktı. Böylece havalimanını kullanan yolcu sayısı bir ayda 7 bin 157 kişi artarken, aylık bazda yolcu trafiği yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Haziran verilerine göre, havalimanındaki yolcu hareketliliğinin bir önceki aya göre arttığı görüldü.

Van’da aynı dönemde toplam uçak trafiği bin 623 olurken, aynı dönemde taşınan yük miktarı ise bin 568 ton olarak raporlarda yer aldı.

2026 yılının ilk yarısını kapsayan verilerde, Van Ferit Melen Havalimanı'nı kullanan toplam yolcu sayısı 867 bin 815'e ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 754 bin 992 olarak kaydedilmişti. Buna göre, yılın ilk altı ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi. Öte yandan, 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında pist ile diğer altyapı çalışmaları nedeniyle havalimanında kısmi kapanma uygulanmış, bu durum söz konusu dönemdeki yolcu trafiğini etkilemişti.