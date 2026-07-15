Yaklaşık 90 gün süren yasağın ardından inci kefali yeniden tezgahlardaki ve sofralardaki yerini alacak.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek balık türü olan endemik Van Balığı (İnci Kefali) için, neslinin korunması ve üreme döneminin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNDULAR

Av yasağı süresince inci kefalleri, yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nü besleyen tatlı sulara göç etti. Akıntının tersine yüzerek önlerine çıkan engelleri aşan balıklar hem üreme döngülerini tamamladı hem de vatandaşlara eşsiz bir doğa şöleni sundu.

Bugün itibarıyla sona eren yasağın ardından balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek ağlarını yeniden Van Gölü'ne bıraktı.

3 AY BOYUNCA SIKI DENETİM YAPILDI

Av yasağı süresince Van Gölü ile gölü besleyen dere ve çaylarda kolluk kuvvetleri ile ilgili kurumlar tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. Balığın neslinin korunması amacıyla üç ay boyunca aralıksız denetim ve koruma çalışmaları yürütüldü.

18,8 TON KAÇAK BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, tüm denetimlere rağmen kaçak avcılık faaliyetlerinin de yaşandığını belirterek, av yasağı boyunca 18,8 ton kaçak avlanmış inci kefalinin ele geçirildiğini söyledi.

149 KİŞİYE 2 MİLYON 845 BİN TL CEZA

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında idari yaptırımların da uygulandığını belirten Şişman, “15 Nisan-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, av yasağına muhalefet eden 149 kişiye toplam 2 milyon 845 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 7 sac tekne ile 72 ağ ve çeşitli av araçları olmak üzere toplam 180 av malzemesine el konuldu.” dedi.