Van'ın Başkale ilçesindeki Dereiçi Mahallesi'nde mor renge bürünen lavanta tarlası, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının akın ettiği lavanta tarlası, eşsiz manzarası ve hoş kokusuyla bölge turizmine katkı sağlarken, ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından olan Başkale ilçesindeki lavanta tarlası, renk cümbüşü ve hoş kokusuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği alan, yaz aylarında bölge turizmine de katkı sağlıyor.

‘DOĞANIN SUNDUĞU MANZARA GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ’

Başkale'ye traverten setlerini görmek için geldiğini belirten ziyaretçilerden Rüken Kameri, yol üzerinde karşılaştığı lavanta tarlasından çok etkilendiğini söyledi. Kameri, "Traverten setlerini görmeye gelmiştim. Yoldan geçerken bu eşsiz lavanta tarlasını fark ettim. Rengi ve görüntüsü beni çok etkiledi. Daha önce böylesine geniş bir alanda lavanta görmemiştim. Bu güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istedim. Doğanın sunduğu manzara gerçekten büyüleyici. Gördüğüm ve ilgimi çeken her yeri fotoğraflamayı seviyorum. Dereiçi Mahallesi'ndeki lavanta tarlası görülmeye değer doğal güzelliklerden biri. Herkesi bu eşsiz manzarayı yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.