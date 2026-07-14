Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Hava Trafiği Raporu'nda Van Ferit Melen Havalimanı, yolcu artış oranıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer aldı. Rapora göre 1-10 milyon yolcu kapasiteli "Orta Ölçekli Havalimanları" kategorisinde değerlendirilen havalimanı, yüzde 42'lik yolcu artışıyla Avrupa genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) verilerine göre söz konusu kategoride ilk sırada yüzde 49,6 yolcu artışıyla Slovakya'nın Bratislava Havalimanı yer aldı. İspanya'daki A Coruna Havalimanı yüzde 43,3 ile ikinci sırada bulunurken, Van Ferit Melen Havalimanı yüzde 42'lik artışla üçüncü oldu. Van'ı, yüzde 38,7 büyüme oranıyla Üsküp Havalimanı ve yüzde 36,1 ile İtalya'daki Trapani Havalimanı takip etti.

Mayıs 2026 Hava Trafiği Raporu'nda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları listelerinde Türkiye'den dört havalimanı yer aldı. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Van Ferit Melen Havalimanı, farklı yolcu kapasitesi kategorilerinde listede bulunan Türkiye'deki havalimanları arasında gösterildi.