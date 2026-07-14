Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EPS 053 plakalı BMW marka otomobil, 06 ADC 419 plakalı Peugeot Partner ve 06 FM 9016 plakalı Ford Tourneo marka araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, sağlık görevlileri de olası yaralanmalara karşı kontrollerini gerçekleştirdi.

Kazada hafif yaralanmalar olurken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.