Van'da uzun yıllar hem ibadet hem de alışveriş merkezi olarak hizmet veren, hasarlı olduğu gerekçesiyle 2025 yılında yıkılan Hz. Ömer Camii'nin yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Caminin kaba inşaatında sona gelinirken, hafta başında minare yapımına başlanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ibadete kapatılan, Haziran ayında ise yeniden inşasına başlanan Hz. Ömer Camii'nde betonarme imalatın büyük bölümü tamamlandı. Sadece iki minarenin yapımı kaldı. Her bir minarenin yaklaşık 15 günde tamamlanması planlanırken, iki minarenin yapımının ise toplam bir ay sürmesi bekleniyor.

KUBBE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İnşaat Mühendisi ve firma yetkilisi Doğan Kahraman, WanHaber'e yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının minareler dışında tamamen tamamlandığını söyledi.

Kubbedeki kalıp söküm çalışmalarının sürdüğünü belirten Kahraman, “Kubbenin kalıp söküm işlemleri 2 gün içerisinde tamamlanacak. Ardından içerideki iskeleler kaldırılacak. Allah'ın izniyle pazartesi günü minarenin çelik kalıp imalatına başlayacağız.” dedi.

“2 MİNARE 1 AYDA TAMAMLANACAK”

İki minarenin aynı anda yapılmayacağını ifade eden Kahraman, günlük beton dökümü nedeniyle önce bir minarenin tamamlanacağını, ardından ikinci minarenin yapımına geçileceğini belirterek, “Her bir minarenin yapımı yaklaşık 15 gün sürecek. Böylece iki minare toplamda yaklaşık bir ayda tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

“KABA İNŞAAT TAMAMLANDI”

Minareler dışında camide herhangi bir betonarme imalatın kalmadığını vurgulayan Firma yetkilisi Kahraman, “Kaba inşaatı tamamlamış durumdayız. Minareler dışında caminin tüm betonarme imalatı bitti. Bundan sonraki süreç ince işçilik olacak.” ifadelerini kullandı.

Caminin ince işçilik çalışmalarına henüz başlanmadığını belirten Kahraman, bu bölüm için ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kaba inşaat çalışmalarına 2025 yılının eylül ayında başladıklarını belirten Kahraman, buna rağmen kaba inşaat yaklaşık 10 ayda tamamlandığını belirtti.