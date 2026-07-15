Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İpekyolu ilçesi üzerindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 27 AV 2113 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı ve ters döndü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ters dönen araca ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri gerçekleştirirken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda trafik kısa süre kontrollü olarak sağlandı.