FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Dünya ve Avrupa şampiyonu bilek güreşi sporcuları, kazandıkları madalyaları şehidin mezarına bırakarak dua etti.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi mesaisini tamamladıktan sonra evinde dinlenirken göreve çağrılan ve Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın F-16 savaş uçaklarıyla bombalanması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in Erciş’teki kabri, kalkışmanın yıl dönümünde bilek güreşi sporcuları tarafından ziyaret edildi. Çelebibağı Mahallesi'ndeki şehitliği ziyaret eden sporcular, kazandıkları madalyaları Halil Hamuryen'in mezarına bırakarak dua etti.

‘ALDIĞIMIZ ALTIN MADALYALARI ONUN ANISINA HEDİYE ETTİK’

Vücut geliştirme ve bilek güreşi milli antrenörü İzzet Şevketoğlu, şehitlere minnet borçlu olduklarını belirterek, "Bugün Dünya ve Avrupa bilek güreşinde şampiyon olmuş ve derece elde etmiş 10 sporcumuzla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Hamuryen'in mezarını ziyaret ettik. Emperyalist güçlerin ve iş birlikçilerinin ülkemizi ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı onurlu bir mücadele verirken Ankara'da şehit olan Ercişli kardeşimiz Halil Hamuryen'i anmak için buradayız. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığımız altın madalyaları onun aziz hatırasına mezarına bıraktık. Bugün huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz" dedi.

‘KARDEŞİMİN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE’

Şehit Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen ise sporcuların anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bugün dünya ve Avrupa şampiyonu bilek güreşi sporcuları, kazandıkları madalyaları kardeşimin mezarına getirerek ona hediye etti. Kardeşimin acısı ilk günkü gibi taze. Ben de sık sık mezarını ziyaret edip bakımını yapıyor, onunla konuşuyorum. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü. Bu acıları bize yaşatan FETÖ terör örgütünü lanetliyorum. Kardeşim cennettedir, onu çok özlüyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.