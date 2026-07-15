Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da düzenlenen etkinliklerin dördüncü gününde sahne alan Simge, Atatürk Kültür Parkı'nda Vanlılarla buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı eserleri de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen ve 11-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Simge sahne aldı. Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen ücretsiz konserde sanatçı, binlerce müzikseverle bir araya geldi.

Konserde Simge, repertuvarında yer alan "Miş Miş", "Yankı", "Öpücem", "Ben Bazen", "Aşkın Olayım", "Sevilmeye Doy Diye" ve "Mucize" adlı şarkılarının yanı sıra farklı eserleri de seslendirdi.

11 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında Van'ın farklı noktalarında konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Festivalin dördüncü gününde gerçekleştirilen Simge konseri, sanatçının performansının ardından sona erdi.

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser programına bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir gün ara verildi. Festival etkinlikleri, belirlenen program doğrultusunda 16 Temmuz'dan itibaren konserler dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerle devam edecek.