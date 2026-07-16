Van Sağlık Müdürlüğü, hasta nakil araç filosunu modernize ederek il genelinde hizmete sundu.

Vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla araçların dış tasarımları modernize edilirken, tıbbi donanım ve ekipmanları da en güncel standartlara yükseltildi. Yenilenen hasta nakil/hasta taşıma ambulans filosu, bugün itibarıyla Van genelinde kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimindeki en önemli basamak olduğunu vurguladı. Tosun, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi temel önceliğimizdir. Yenilediğimiz hasta nakil filomuzla, ilimizin dört bir yanında ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin etkinliğini artırıyoruz. Halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına, tıbbi donanımıyla güçlendirdiğimiz araçlarımızla sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Van Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren hasta nakil biriminin son bir aylık dönemde il genelinde 4 bin 677 hasta ziyareti gerçekleştirdiği ve 182 hastanın sağlık kuruluşlarına güvenli naklini sağladığı bildirildi.