Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, El Nino'nun dünya genelinde etkisini sürdürdüğünü belirterek, okyanuslardaki sıcaklık artışının hava sıcaklıklarını yükselttiğini söyledi. Bilimsel değerlendirmelerin bu etkinin 2027'ye, hatta 2028'e kadar devam edebileceğine işaret ettiğini aktaran Alaeddinoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin de son yıllarda sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini dile getirdi.

Son yıllarda ülkenin birçok bölgesinde 35 ila 40 santigrat derece arasında sıcaklıkların görüldüğünü ifade eden Alaeddinoğlu, bunun sıcaklık artışlarının devam edeceğine işaret ettiğini söyledi. El Nino'nun ilk ortaya çıktığında etkisinin birkaç ay süreceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Alaeddinoğlu, daha sonra yapılan değerlendirmelerde bu sürenin uzadığını belirtti.

“YÜKSEK SICAKLIKLARIN DAHA YAYGIN HALE GELECEĞİNE İŞARET EDİYOR”

Bu yıl gerçekleşen yağışların olası kuraklık riskini azalttığını kaydeden Alaeddinoğlu, “Bu tablo, önümüzdeki dönemde yüksek sıcaklıkların daha yaygın hale geleceğine işaret ediyor. Buna rağmen bu yıl yağışlar açısından şanslı bir dönem geçirdik. Eğer yağışlar bu seviyede gerçekleşmeseydi, El Nino'nun oluşturduğu sıcak hava dalgalarının etkisini çok daha ağır hissedebilirdik. Özellikle kış ve ilkbahar boyunca alınan yağışlar kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Barajlar, göller ve yer altı su rezervleri bu süreçten olumlu etkilendi. Bu durum Van Gölü Havzası'ndaki doğal denge açısından da oldukça değerli bir gelişme oldu.” ifadelerini kullandı.

“SU DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIYOR”

Kar örtüsünün eriyerek uzun bir süreçte toprağa karıştığını dile getiren Alaeddinoğlu, “Kar yağışı, su kaynaklarının beslenmesi bakımından yağmurdan çok daha önemli bir işleve sahip. Çünkü kar eridikten sonra toprağın içine yavaş yavaş süzülüyor ve yer altına ulaşması uzun zaman alıyor. Bu sayede yer altı su rezervleri besleniyor, su depolama kapasitesi artıyor. Bu yıl yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü; kaynak sularını, akarsuları ve gölleri destekledi. Kar erimeleriyle birlikte göllerin su seviyelerinde de toparlanma gözlemledik.” dedi.

“VAN GÖLÜ HAVZASI'NDAKİ SU KAYNAKLARI OLUMLU ETKİLENECEK”

Kar sularının toprak içerisindeki hareketinin uzun yıllar devam edebildiğini söyleyen Alaeddinoğlu şunları söyledi:

“Bu olumlu etkinin sadece bu yılla sınırlı kalmasını beklemiyoruz, toprağa sızan kar suları uzun süre yer altı su sistemini beslemeyi sürdürecek. Bu nedenle Van Gölü Havzası'ndaki su kaynaklarının 2027 yılı boyunca da bu süreçten olumlu etkilenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.”